Der Verdächtige Iraker im Mordfall der 14-jährigen Susanna in Wiesbaden ist in seinem Heimatland festgenommen worden. Das teilte der deutsche Innenminister Horst Seehofer mit.

Die Leiche des Mädchens war am Mittwoch in Wiesbaden-Erbenheim in einem Gebüsch gefunden worden.

Sie war Ende Mai verschwunden, Hinweise aus der Bevölkerung führten die Polizei auf die richtige Spur.

Die Beamten gehen von einem Sexual- und Gewaltverbrechen aus.