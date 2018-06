Moscheeschließungen: Türkisch Islamische Union übt Kritik

Nach dem Entschluss der österreichischen Regierung, sieben Moscheen zu schließen und Imame auszuweisen, hat die Türkisch Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich (ATIB) deutliche Kritik an der Maßnahme geübt. ATIB hatte bestätigt, dass Imame vom Ausland aus bezahlt wurden, was gegen österreichisches Recht verstößt.