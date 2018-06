Erneut Palästinenser bei Zusammenstößen an Gaza-Grenze getötet

Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze sind vier Menschen erschossen worden.

Rund zehntausend Palästinenser protestieren am Jahrestag des Sechstagekrieges an der Gaza-Grenze, gegen die israelische Eroberung Ost-Jerusalems und für eine Rückkehr in das heutige israelische Staatsgebiet:

"Wir sind jetzt hier, um zu bestätigen, dass wir nach Jerusalem zurückkehren werden und wir werden bald oder später dort beten. Dieses Land gehört uns, es ist unser Recht. Unsere Großväter waren gezwungen auszuwandern. Aber wir werden unser Recht durch Frieden oder Gewalt wiedergewinnen.

"Wir haben die kleinen Kinder mitgenommen, um ihnen zu zeigen, dass dies ihr Land ist. Die Zionisten haben es sich gewaltsam angeeignet. Sie haben unsere Väter und unsere Großväter in der Vergangenheit getötet und sie bringen uns immer noch um.

Wir sind heute gekommen um zeigen, dass Jerusalem nicht zu verkaufen ist. Dieses Land ist heilig und nicht zu verkaufen".

Nach Angaben des palästinensische Gesundheitsministeriums wurden mindestens 600 Menschen während der Proteste verletzt.

Am 5. Juni 1967 begann der Krieg, bei dem Israel unter anderem den Ost-Teil Jerusalems und die Palästinensergebiete eroberte.