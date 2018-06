Aus-animiert: Disneys Kreativchef tritt wegen #MeToo zurück

Der Animationschef von Walt Disney und Mitbegründer des Filmstudios Pixar, John Lasseter, wird das Unternehmen zum Ende des Jahres wegen Belästigungsvorwürfen verlassen. Das gab Disney bekannt. Lasseter ist Regisseur von Filmen wie Toy Story, Das Große Krabbeln und Toy Story 2, mit denen er die Animationsbranche revolutionierte.

Die Vorwürfe gegen ihn waren seit November 2017 im Zuge der #MeToo-Debatte öffentlich. In Medien („Hollywood Reporter“, „NYT“) hatten sich Angehörige der Animationsbranche und Mitarbeiter von Pixar anonym geäußert und gesagt, der 61-Jährige würde am Arbeitsplatz "grabschen, küssen und körperliche Attribute kommentieren". In der Pixar-Kultur hätten „Frauen und farbige Menschen nicht die gleiche kreative Stimme“.

"FEHLTRITTE UND SCHMERZHAFTE UNTERHALTUNGEN"

Schon vorher war Lasseter dafür bekannt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lang zu umarmen. Lasseter hatte damals "Fehltritte"