Die Schauspielerin Eunice Gayson ist tot. Die Britin erlangte als Darstellerin des ersten Bond-Girls in „007 jagt Dr. No“ internationale Bekanntheit.

Auch in „Liebesgrüße aus Moskau“ spielte sie an der Seite von Sean Connery Bond-Geliebte Sylvia Trench – und war damit laut BBC das einzige Bond-Girl, das in zwei Filmen auftauchte. Eunice Gayson starb im Alter von 90 Jahren in London.