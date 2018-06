Escuintla liegt in Schutt und Asche. Nach dem Ausbruch des Feuervulkans in Guatemala kehren Familien in ihre Stadt zurück und suchen unter den Trümmern nach Angehörigen.

Der Vulkan war am Sonntag ausgebrochen. Dabei kamen mindestens 109 Menschen ums Leben. Mehr als 100 werden zudem noch vermisst.