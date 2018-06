Mordfall Susanna: Verdächtiger kehrt nach Deutschland zurück

Die kurdische Polizei folgt damit dem Auslieferungsgesuch Deutschlands, nun wird Ali B. am in Begleitung der Bundespolizei zurück nach Frankfurt gebracht.

Im Mordfall Susanna F. soll der Tatverdächtige Ali B. offenbar noch am Samstag Abend wieder in Deutschland eintreffen. Der 20-jährige war am Freitag von kurdischen Sicherheitskräften im Nordirak festgenommen worden , nur wenige Stunden nach seiner Einreise in den Irak aus der Türkei.

In einem Interview mit dem kurdisch-irakischen Sender Rudaw)sagte Polizeigeneral Tarik Ahmed, dass der Tatverdächtige gestanden habe, die 14-Jährige erst vergewaltigt und dann getötet zu haben. Es sei zu einem Streit zwischen den beiden gekommen. Das Mädchen habe ihm mit der Polizei gedroht, deshalb habe er sie getötet.

Die 14-jährige Schülerin war Ende Mai nach einem Ausflug in die Wiesbadener Innenstadt nicht nach Hause zurück gekehrt. In einer groß angelegten Suche hatte die Polizei am Mittwoch ihre Leiche in dichtem Gestrüpp in Wiesbaden-Erbenheim gefunden.