Proteste, Gewalt und verbotene Symbole bei Neonazi-Festival in Thüringen

In Themar in Südthüringen haben hunderte Menschen dagegen protestiert, dass in der Kleinstadt ein Neonazi-Rockkonzert stattfindet. Organisiert wurden die Proteste auch von "Themar gegen rechts". Die Polizei und andere Sicherheitskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Mehrere Hundertschaften aus Thüringen und anderen deutschen Bundesländern sollten Zwischenfälle während der rechtsextremen Veranstaltung verhindern. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sagte, es seien so viele Polizisten vor Ort wie noch nie.