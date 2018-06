Formel 1: Vettel startet in Kanada von der Pole Position

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel startet von der Pole Position in das siebte Formel-1-Rennen der Saison in Montréal. Neben ihm steht Mercedes-Pilot

Valtteri Bottas aus Finnland in Reihe eins. Vettel geht nach

fünf Jahren zum erstenmal vom besten Platz in den Grand Prix von Kanada.

Sein schärfster Titelrivale Lewis Hamilton startet im zweiten

Mercedes von Position vier ins Rennen. In der Gesamtwertung liegt

Vettel mit 96 Zählern 14 Punkte hinter dem Briten. Hamilton kann bei

einem Erfolg an diesem Sonntag mit Rekordgewinner Michael Schumacher

gleichziehen, der in Kanada sieben Mal ganz oben auf dem Podest

stand.

