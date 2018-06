Japan: 22-Jähriger geht mit Messer auf Passagiere im Zug los

Die Polizei in Japan hat einen 22-jàhrigen Mann wegen versuchten Mordes festgenommen. Er hatte am Samstag am Abend während der Fahrt in einem Shinkanzen Hochgeschwindigkeitszug wahllos auf mehrere Passagiere mit einem Messer eingestochen. Ein Mann wurde mit Verletzungen am Hals ins Krankenhaus gebracht, dort konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Zwei Frauen wurden verletzt, sie sind jedoch nicht in Lebensgefahr.