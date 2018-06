Mordfall Susanna (14†): Verdächtiger Ali B. wird in Wiesbaden befragt

Gleich nach der Rückkehr nach Deutschland ist Ali B., der das

14-jährige Mädchen Susanna vergewaltigt und ermordet haben soll, zur

Vernehmung nach Wiesbaden gebracht worden. Schwer bewaffnete

Polizisten einer Spezialeinheit nahmen den 20-jährigen Iraker in Empfang, der mit einem Polizeihubschrauber direkt vom Frankfurter

Flughafen ins Polizeipräsidium Westhessen geflogen wurde.

Bundespolizisten hatten Ali B. am Samstag an Bord einer

Lufthansa-Maschine aus der nordirakischen Stadt Erbil zurück nach

Deutschland gebracht.

In Kanada begrüßte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die Festnahme des Tatverdächtigen und die Rückführung nach Deutschland.

"Das unfassbare Leid, das der Familie und dem Opfer widerfahren ist, bewegt jeden underfasst auch mich», sagte Merkel am Samstag am Rande des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie.