Volksabstimmung: Wer darf Franken machen?

Die Schweizer durften über eine weltweit einzigartige Änderung ihres Geldsystems abstimmen: Bisher können Banken Kredite vergeben, ohne das Geld selbst besitzen zu müssen, sie können durch die Kreditvergabe "Buchgeld" erzeugen. Mit der so genannten Vollgeldinitiative sollten sie jetzt verpflichtet werden, verliehenes Geld auch komplett mit eigenen Einlagen oder selbst geliehenem Geld decken zu müssen. Bisher genügte 1 Prozent der vergebenen Kredite als Deckungsbeitrag.

In einer Volksabstimmung hat sich die Schweiz jetzt gegen eine Änderung des Systems zur Geldschöpfung entschieden.

86 Prozent der gesamten Geldmenge der EU in Euro existiert nur in Büchern, nur 14 Prozent werden als Münzen oder Scheine tatsächlich von der EZB in Umlauf gebracht.