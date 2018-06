Aquarius: Lage an Bord extrem schwierig

Die Helfer an Bord sagen, die Lage sei unter Kontrolle. Es gebe ausreichend Wasser- und Essensvorräte. Bei den Medikamenten sehe das anders aus. Sie appellieren an die Behörden in Italien, so schnell wir möglich eine Entscheidung zu treffen, um zu wissen, wo die Menschen als Nächstes hinkommen."

"Die Menschen werden zusehend nervöser", sagt der Koordinator von Médecins sans Frontieres, Aloys Vimard. "Sie sind extrem geschwächt, anfällig und von den Erlebnissen auf hoher See traumatisiert."

Anelise Borges fügt hinzu : "Diejenigen, mit denen ich an Bord der Aquarius gesprochen habe, sagen, dass sie zwar keine Angst haben, aber sich immer angespannter fühlen. Viele fragen sich, ob sie nach Libyen zurückgeschickt werden. Das Team hat ihnen bereits versichert, dass das nicht der Fall ist, dass sie in Europa bleiben werden. Aber natürlich lautet nun die Frage, wo genau diese Menschen an Land gehen werden."