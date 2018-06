Daimler: Pflicht-Rückruf für 774.000 Diesel in Europa

Daimler muss deutschlandweit 238.000 Fahrzeuge wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung zurückrufen. Das teilte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nach einem Gespräch mit Vorstandschef Dieter Zetsche am Montag in Berlin mit. Der Bund werde unverzüglich einen amtlichen Rückruf anordnen, Insgesamt seien in Europa 774.000 Fahrzeuge betroffen.