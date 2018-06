Dieselverdacht: Zetsche nach Berlin einbestellt - Daimler-Aktie unter Druck

Nach Medienberichten (“Spiegel Online”) soll Daimler zu einem Rückruf auch von Zehntausenden anderen Modellen als dem schon amtlich einbeorderten Transporter Vito bereit sein. Der Konzern wolle das aber nur akzeptieren, wenn das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) das Unternehmen nicht weiter mit Prüfungen behellige.

Scheuer hatte Zetsche bereits Ende Mai zu einer Krisensitzung einbeordert, nachdem das KBA einen Rückruf von rund 4.900 Exemplaren des Mercedes-Kleintransporters Vito wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung angeordnet hatte.

Der Verkehrsminister hatte dem Daimler-Manager damals eine Frist von 14 Tagen gesetzt, um “konkrete Ergebnisse auf den Tisch zu legen”.

Nach einem Bericht (“Bild am Sonntag”) entdeckte das KBA inzwischen fünf “unzulässige Abschaltfunktionen” bei Daimler-Modellen. Dabei schalte die Abgasreinigung zum Beispiel nach bestimmten Zeiträumen ab. Die Behörde gehe dem Verdacht nach, dass diese Software-Funktionen sogar in einem Großteil der neueren Diesel-Flotte mit der Abgasnorm Euro 6 zum Einsatz kommen und damit fast eine Million Fahrzeuge betroffen wären.

INDUSTRIE: IMAGESCHADEN DURCH DIESELSKANDAL

Den Umgang der Automanager mit dem Diesel-Abgasskandal hat BDI-Chef Dieter Kempf kritisiert. «Wer Fehler gemacht hat, sollte sie benennen, sich entschuldigen und sie abstellen, also Verantwortung übernehmen, um endlich Vertrauen zurückzugewinnen», sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). «Ich will nicht verhehlen, dass ich mir nach dem Bekanntwerden der Gesetzesverstöße mehr als einmal ein anderes Verhalten gewünscht hätte.» Für die Wirtschaft insgesamt sei ein enormer Image- und Vertrauensschaden entstanden. «Der Umgang mit Fehlern, auch betrügerischer Art, hat viele in der Politik und auch viele Verbraucher

zurecht ärgerlich gemacht - übrigens

auch viele in den Unternehmen».

Auch VDA (Verband der Automobilindustrie)-Chef Bernhard Mattes forderte reinen Tisch in der Diesel-Affäre. Die Branche müsse «Fehler der Vergangenheit aufarbeiten», sagte Mattes vor dem zweiten Treffen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit Daimler-Chef Dieter Zetsche («Süddeutsche Zeitung»). «Ich verstehe, dass der Bundesverkehrsminister Klarheit will. Das ist auch unser Interesse.»

su mit Reuters