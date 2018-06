In Fels gehauen: auf den Spuren von Wardsia

In dieser Ausgabe von Postcards sind wir in der Höhlenstadt Wardsia im Süden Georgiens - 1185 wurde sie aus dem Stein des Eruscheti-Bergs gehauen. Für die Menschen in Georgien ist sie von Bedeutung. Die Stadt wird mit Tamar in Verbindung gebracht. Eine charismatische Frau, die zum König statt zur Königin gekrönt wurde.