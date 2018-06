Merkel zu Trump: "Wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen"

Angela Merkel hat nach dem Trump-Eklat beim G7-Gipfel europäische Gegenmaßnahmen zu den US-Strafzöllen angekündigt. "Wir lassen uns nicht ein ums andere Mal da irgendwie über den Tisch ziehen. Sondern wir handeln dann auch." sagte die Kanzlerin in der Talkshow von Anne Will in der ARD.