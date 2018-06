Ostukraine-Gespräche in Berlin

Die Außenminister der Ukraine (Pawlo Klimkin), Russlands (Sergej Lawrow), Frankreichs (Jean-Yves Le Drian) und Deutschlands (Heiko Maas) haben in Berlin die Lage in der Ostukraine erörtert. Zuletzt hatte es vor 16 Monaten Bemühungen auf solch hoher diplomatischer Ebene gegeben. Ein Thema des Treffens in der Villa Borsig, dem Gästehaus des Auswärtigen Amtes, war unter anderem die Entsendung einer Friedenstruppe unter Leitung der Vereinten Nationen.