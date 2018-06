Salvini: „Erstes wichtiges Zeichen“

„Das Problem ist dank der Großzügigkeit der spanischen Regierung gelöst worden“, so Salvini. „Die Europäische Union kann so nicht weitermachen, deshalb setzen wir ab heute auf einen Neuanfang. Es ist ein erstes wichtiges Zeichen, dass Italien diese riesige Belastung nicht alleine bewältigen kann“, betonte er.

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte: „Wir haben Europa gebeten, Verantwortung bei der Rettung der Flüchtlinge zu übernehmen und uns nicht alleinzulassen, so wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. Diese Geste geht in diese Richtung. Ich danke den spanischen Behörden, unserer Aufforderung gefolgt zu sein“, so Conte.