Trump trifft Kim in Singapur: Vorgespräche "substanziell und ins Detail gehend"

Ob Kim Jong Un Donald Trumps Tweets wohl liest? Einen Tag vor dem Gipfel mit dem Machthaber Nordkoreas zeigte der US-Präsident auf Twitter Zuckerbrot und Peitsche:

«Es ist großartig in Singapur zu sein. Vorfreude liegt in der Luft» - aber auch "das ist ein einmaliger Schuss "für den nordkoreanischen Führer Kim Jong un, und" Ich werde in der ersten Minute wissen, ob Kim es ernst meint".