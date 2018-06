Überlegene Bautechnik: das Dschwari-Kloster in Georgien

In dieser Ausgabe von Postcards sind wir in der Nähe von Mzcheta, knapp 25 Kilometer nördlich von Tiflis gelegen: Dort befindet sich das Kloster Dschwari. Der Überlieferung nach wurde es im 6. Jahrhundert an der Stelle eines Holzkreuzes errichtet, das auf den Heiligen Nino zurückgeht. Dieser soll Georgien christianisiert haben.