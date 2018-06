WM 2018: Rekordmeister Brasilien landet in Sotschi

Rekordmeister Brasilien ist in Russland eingetroffen. Nach der erfolgreichen Generalprobe gegen Österreich landete die Mannschaft um Hoffnungsträger Neymar in Sotschi.

Dort wird sie auch ihr WM-Quartier beziehen. Mit dem 3:0 in Wien hat die Seleção ihre Favoritenrolle noch einmal unterstrichen. Bereits fünf Mal hat sich Brasilien den Titel geholt – so oft wie kein anders Land. 2014 scheiterten die Südamerikaner mit einem desaströsen 1:7 an der deutschen Nationalelf. Eine Pleite, die es in Russland vergessen zu machen gilt.