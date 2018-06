Frankfurt verabschiedete die deutsche Fußballnationalmannschaft in Richtung Russland mit Regen. In Watutinki nahe der Hauptstadt Moskau schlägt der Titelverteidiger sein WM-Lager auf und bereitet sich dort auf das erste Spiel gegen Mexiko vor, das am Sonntag im Moskauer Luschniki-Stadion ausgetragen wird.