Ivanka Trump verwirrt mit 'chinesischem' Sprichwort

Vor dem Treffen ihres Vaters Donald mit dem nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong Un in Singapur schrieb Ivanka: "Diejenigen, die sagen, dass es nicht möglich ist, sollten diejenigen, die es tun, nicht unterbrechen". Chinesisches Sprichwort"

In chinesischen sozialen Netzwerken wiesen zahlreiche Nutzer darauf hin, dass sie den Spruch noch nie gehört hätten. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP.

"Unser Chefredakteur kann das Sprichwort nicht identifizieren, kann jemand helfen?" schrieb das Internetunternehmen Sina, Eigentümer des sozialen Netzwerks Weibo.

Die Spekulationen, was die Präsidententochter und Beraterin gemeint haben könnte gingen weit auseinander.

Böse Stimmen meinten, sie habe das Sprichwort in einem Glückskeks einer chinesischen Restaurantkette in den USA gelesen.

"Drei Minuten Googeln lassen vermuten, dass es sich um ein falsches chinesisches Sprichwort handelt. Es scheint in der Tat ab der Wende des 20. Jahrhunderts amerikanisch zu sein - was Sinn macht, denn sein Geist ist der Can-Do-Amerikanismus. Aber warum geben Trumps Helfer unsere Sprichwörter an China weiter und erhöhen unser Sprichwortdefizit?"