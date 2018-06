Kurios: Fußballspielende Elefanten

In Thailand spielen Elefanten sogar Fußball. Ein Schulfußballteam ist gegen die Herde Schwergewichte angetreten. Die Elefanten waren in den Farben der Mannschaften angemalt, die an der bevorstehenden Weltmeisterschaft teilnehmen.

Fast alle großen Teams waren auf den Dickhäutern vertreten: von England und Japan über Argentinien, Spanien, Frankreich, Australien und mehr.

Mit der Aktion sollte auf die Gefahr von Sportwetten aufmerksam gemacht werden, die in Thailand illegal sind.