Merkel und Kurz beraten über Flüchtlingspolitik

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr österreichischer Amtskollege Sebastian Kurz haben in Berlin unter anderem Fragen der Einwanderungs- und Migrationspolitik erörtert. Österreich tritt am 1. Juli den Vorsitz im Rat der Europäischen Union an. Über die Dringlichkeit des Themas sind sich Merkel und Kurz einig.