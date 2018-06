Art Basel 2018: Kunst im Wert von 3 Milliarden Euro

291 Galerien aus 35 Ländern sind präsent und hoffen auf gute Geschäfte. Im Angebot: Werke von gut 4000 Künstlern. Der Kunstversicherer Axa Art schätzt den Gesamtwert bis zu 3 Milliarden Euro.

Dem Markt gehe es prächtig, sagen die Experten - ganz gleich, welch dunkle Wolken am Horizont aufziehen. Denn: "Die sehr vermögenden Investoren sammeln und handeln weiterhin mit Kunst. Auf ihrer Ebene sind sie unantastbar", erklärt Kunstberater Todd Levin (Levin Art Group).

Und gesund sei das Geschäft noch dazu, meint Kollegin Lisa Schiff (Schiff Fine Art). "Ich habe nicht das Gefühl, dass wir in einer Blase stecken. Es verkauft sich nicht alles. Das erscheint in den Nachrichten so, wenn man sieht, welche Summen bei Auktionen erzielt werden - etwa eine halbe Milliarde Dollar für einen Leonardo da Vinci. Aber eigentlich erscheint mir der Markt gesund zu sein."

Neben Klassikern der Moderne sind auch die Stars der zeitgenössischen Szene wie Ai Weiwei, Jeff Koons und Damien Hirst dabei.

Auch in diesem Jahr seien viele politische Statements auf der Messe vertreten, von Flüchtlingskrise bis #metoo - wie der Direktor Art-Basel-Direktor Marc. Spiegler erklärt

Die Art Basel Die Baseler Messe geht bis zum 17. Juni und rechnet wie im Vorjahr mit rund 95.000 Besuchern. Sie ist bereits seit Dienstag für Sammler und VIP’s geöffnet.