Babygiraffe mit Namen "Giraffe"

Verträumt schaut die kleine Giraffe Twiga in die Welt. Gebohren wurde das Tier am 10. Juni 2018 im belgischen Mechelen. 20 Minuten brauchte die Giraffe nach der Geburt, dann stand sie schon auf den eigenen langen Beinen. Twiga klingt exotisch, ist eigentlich ein recht simpler Name: Er bedeutet "Giraffe" in der Sprache Swahili.

Giraffen gelten als verwundbare Spezies. Schätzungen der Giraffe Conservation Foundation zufolge leben nur noch 100.000 in der freien Wildbahn.