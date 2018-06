EU-Zigarettentests verschleiern wahre Schadstoffwerte von Glimmstängeln

In Europa haben Tabakfirmen möglicherweise die Mengen des mit dem Zigarettenrauch inhaltiertem Teer und Kohlenmonoxid heruntergespielen können. Das sei aufgrund eines Fehlers im Testprozess möglich, so die Ergebnisse einer Studie.

Das Schlupfloch bedeutet, dass die meisten Zigaretten die gesetzlichen Grenzwerte für ihre schädlichen Inhaltsstoffe in der EU überschreiten, so das niederländische National Institute for Public Health (RIVM).

ISO-Test verschließt Luftlöcher in Zigarettenfiltern

Winzige Löcher in Zigarettenfiltern, die es ermöglichen, dass sich Luft mit Tabakrauch vermischt, werden verschlossen, wenn Raucher sie in den Händen halten. Die übliche Methode zur Prüfung von Tabakerzeugnissen nach den Vorschriften der Europäischen Union, die sogenannte ISO, lässt diese Löcher jedoch offen.