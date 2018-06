Fröhliche Kids in Nordkorea: Trumps 4 Min. Propaganda-Video für Kim

Die Journalisten, die in Singapur auf die Pressekonferenz von Donald Trump warteten, bekamen das vier Minuten lange Video auf zwei riesigen Leinwänden gezeigt. Viele glaubten an einen Progandafilm aus Pjöngjang, aber danach erfuhren sie, dass der US-Präsident persönlich den Werbefilm in Auftrag gegeben hatte - für seinen Gipfelpartner Kim Jong Un.

"A STORY OF OPPORTUNITY FOR NORTH KOREA" (Eine Geschichte der Chance für Nordkorea) ist der Titel des Videos, - produziert von DESTINY PICTURES für zwei Staatenlenker, die dem Video zufolge den Wandel in der Geschichte verkörpern: Kim und Trump. Zwei Führer, die die Dunkelheit in Licht verwandeln, für eine bessere Zukunft sorgen und Geschichte schreiben können. Kim Jong Un wird im Video als "chairman" (Vorsitzender oder Chef) bezeichnet, Negatives kommt nur in der Vergangenheit vor, die es hinter sich zu lassen gilt.