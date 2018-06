Letzte WM-Teams sind in Russland angekommen

In Russland sind die letzten WM-Teilnehmer angekommen. An diesem Dienstag landete die Mannschaft aus England in St. Petersburg. Vor den Toren der Stadt, in Repino, haben die Engländer ihr Lager aufgeschlagen.

In Moskau ist am Mittwoch Mitfavorit Belgien gelandet. In Dedowsk im Nordwesten der russischen Hauptstadt werden Kapitän Eden Hazard und Co. am Donnerstagnachmittag die Trainingsarbeit aufnehmen.

Ebenfalls da sind nun auch die Kicker aus Kolumbien. Begrüßt wurde die Mannschaft von kolumbianischen Studenten, die in Russland studieren. Das Team aus Kolumbien bereitet sich in Kasan auf seine WM-Auftritte vor.

Und erstmals seit 2002 ist auch Senegal wieder bei einer Fußball-WM. Ziel für das Team aus Afrika ist nun der Einzug ins Viertelfinale, so, wie schon 2002 gelungen war.