Foto: GK tramrunner at en.wikipedia GFDL oder CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons

Ein Tunesier und seine hochschwangere Frau sind in ihrer Wohnung in Köln Chorweiler festgenommen worden. Das Sondereinsatzkommando hatte Hinweise auf möglicherweise "giftige Substanzen" in der Wohnung erhalten und sie gestürmt. Nach Angaben der deutschen Presseagentur kann ein terroristischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden, jetzt ermittelt die Generalbundesanwalt.