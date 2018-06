USA, Mexiko und Kanada zum WM-Gastgeber 2026 gekürt

Es ist vorgesehen, dass 60 Spiele in den USA ausgetragen werden, in Mexiko und den USA werden je 10 Partien in je drei Städten gespielt. Das Finale soll in Dallas, Los Angeles oder New York/New Jersey stattfinden. Seit 1994 ist es das erste Mal, dass die USA Gastgeberland der Fußball-WM wird. Mexiko hatte 1970 und 1986 die WM ausgerichtet. Für Kanada ist es eine Premiere.

Marokko hatte sich bereits fünf Mal als Austragungsort für die WM beworben. Allerdings hätte das nordafrikanische Land neun Stadien bauen müssen, bei dem nordamerikanischen Staatenverbund sind schon Austragungsorte fertig. Bisher hatte es lediglich Südafrika 2010 geschafft, sich zum Gastgeber für eine Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Bei der WM 2026 werden erstmals 48 statt wie bisher 32 Mannschaften teilnehmen.