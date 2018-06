WM 2018: Deutsche Mannschaft kommt in Moskau an

Der amtierende Fußball-Weltmeister ist in Moskau angekommen: Noch vier Tage Zeit bleiben Joachim Löw und seiner Mannschaft für die finale Vorbereitung auf ihren WM-Auftakt am Sonntag gegen Mexiko. Die DFB-Auswahl wird sich heute in einer öffentlichen Trainingseinheit vorstellen.

Und auch die anderen Mannschaften kommen nach und nach an: Die Engländer bezogen am Abend ihre WM-Unterkunft nahe St.Petersburg. In der Vorrunde treffen die Engländer am Montag zunächst auf Tunesien, dann auf Panama und Belgien.

Und auch die Fans aus der ganzen Welt trudeln in Russland ein. Ein besonders motivierter Fan ist sogar mit dem Fahrrad angereist: Der 38-jährige hat 5000 Kilometer von Riad bis Moskau in 75 Tagen geschafft. Sein Heimatland Saudi-Arabien wird am Donnerstag gegen Gastgeber Russland zum Eröffnungsspiel im Moskauer Luschniki-Stadion antreten.