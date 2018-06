Zwei Tote bei starken Regenfällen in Österreich und Deutschland

Schwere Unwetter haben wieder Österreich, die Schweiz und den Süden Deutschlands getroffen. In Graz in der Steiermark ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 26-Jährige wurde im Stadtpark von einem Baum erschlagen. Auch in Deutschland gibt es einen Toten. In Garmisch-Partenkirchen wurde ein 52-Jähriger von dem Fluss Partnach mitgerissen. Stundenlang hatten Rettungskräfte nach ihm gesucht. In Mauth im Osten Bayerns habe die Gefahr bestanden, dass ein komplettes Sägewerk weggeschwemmt wird. Die Feuerwehr musste sich am Abend zurückziehen. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen keine.