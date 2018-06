Zwei Tote bei starken Regenfällen in Österreich und Deutschland

Starkregen und der Klimawandel

Das Klima verändert sich rasant, da sind sich Wissenschaftler weitgehend einig. Häufig wird der Klimawandel auch für extreme Wetterereignisse verantwortlich gemacht: Wirbelstürme, ausgedehnte Trockenzeiten, Starkregen, fast kein Monat vergeht, in dem wir in den Nachrichten nicht eine entsprechende Meldung finden.

Aber auch, wenn wir in den vergangenen Jahren immer wieder mit katastrophalen Wetterereignissen konfrontiert sind, ist der Zusammenhang mit dem Klimawandel nicht so eindeutig, wie es scheint. Wissenschaftler beim Deutschen Wetterdienst haben in einem Bericht 2016 festgestellt, dass es zumindest in Deutschland keinen Trend zu mehr Starkregeneereignissen im Sommer gibt. Das spielt Klimawandelsskeptikern in die Hände. Allerdings führen die Autoren die Ergebnisse auch darauf zurück, dass bisher keine gute Datenbasis vorliegt. Kurz: Die Wetteraufzeichnungen in der Vergangenheit waren zu ungenau, zu grob verteilt und auf keiner Zeitskala, die einem normalerweise eher kurz dauernden Unwetter gerecht wird.

Die Forscher sehen Anhaltspunkte für eine Zunahme von kurz andauernden Starkregen, aber es fehlt bisher noch an belastbaren Nachweisen. Es bleibt also Arbeit für die Wissenschaft, zumindest im Sommer. Denn im Winter ist der Trend eindeutiger: Da nehmen die Starkniederschläge zu.

pha