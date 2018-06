Abstimmung über Abtreibung spaltet Argentinien

Das argentinische Parlament entscheidet heute über einen liberaleren Gesetzentwurf zu Abtreibungen. Das Vorhaben in dem katholisch geprägten Land ist stark umstritten. Gegner und Befürworter einer neuen Regelung halten sich in etwa die Waage. In den vergangenen Wochen demonstrierten in der Hauptstadt Buenos Aires teilweise Zehntausende Menschen für und gegen mehr Selbstbestimmung für werdende Mütter.