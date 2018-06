Antarktis: Eis schmilzt immer schneller

Das Eis in der Antarktis schmilzt einer neuen Hochrechnung zufolge immer schneller. Nach Angaben des Fachmagazins "Nature" hat die Antarktis von 1992 bis 2012 durchschnittlich etwa 76 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr verloren. Zwischen 2012 und 2017 waren es im Schnitt schon fast dreimal so viel Tonnen. Grund für die erhebliche Beschleunigung ist ein zunehmendes Abschmelzen von Gletschern in der Westantarktis und auf der Antarktischen Halbinsel, den Schneefall im Ostteil der Antarktis nicht ausgleicht.