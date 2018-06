London: 1. Jahrestag der Grenfell-Brandkatastrophe

Mit mehreren Veranstaltungen wird an diesem Donnerstag an die 71 Todesopfer des Flammeninfernos im Londoner Grenfell-Tower erinnert. Die ausgebrannte Fassade des Hochhauses und auch andere Gebäude wurden bereits am Vorabend des ersten Jahrestages grün angestrahlt. Schon länger stehen ein grünes Herz und der Slogan "Grenfell - für immer in unseren Herzen" als Symbole für die Katastrophe.