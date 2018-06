Russland gewinnt Auftakt der Fußball-WM gegen Saudi-Arabien mit 5:0

Das war ein Auftakt nach Maß. Russland ist mit einem klaren Sieg in die Fußball-WM im eigenen Land gestartet.

Im Luschniki-Stadion in Moskau besiegte die russische Elf das Team aus Saudi-Arabien mit 5:0

Der ersten Treffer gelang Yuri Gazinski in der 12. Minute. Denis Tscheryschew sorgte dann in der 43. Minute für den 2:0-Halbzeitstand.

Artjom Dsjuba dann in der 71. mit dem 3:0 gegen zunehmende überforderte Saudis, dann, schon in der Nachspielzeit, erneut Tscheryschew, das krönende 5:0 machte schließlich Aleksandr Golovin wenige Sekunden vor Abpfiff.

Mit dem Sieg hat Russland denn auch folgerichtig die Führung in Gruppe A übernommen, die Saudis ebenso folgerichtig das Schlusslicht.

An diesem Freitag trifft in Gruppe A Ägypten auf Uruguay, außerdem in Gruppe B: Marokko gegen Iran und Portugal darf gegen Spanien ran.