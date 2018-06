Trotz Streit: Treffen Macron-Conte soll stattfinden

Der Streit zwischen Frankreich und Italien über die Flüchtlingspolitik der Regierung in Rom entspannt sich. Der Élysée-Palast teilte mit, Präsident Macron und der italienische Ministerpräsident Conte hätten in der Nacht zum Donnerstag miteinander telefoniert. Dabei hätten sich die beiden Regierungschefs darauf verständigt, an ihrem Treffen diesen Freitag in Paris festzuhalten.