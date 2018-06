Waschbär klettert in Minnesota bis in den 25. Stock

Ein Waschbär hat sich über Tage an einem 25 Stockwerke hohen Wolkenkratzer in der Stadt St. Paul in Minnesota hoch bewegt.

Zwei Journalisten des örtlichen Radiosenders MPR, beobachteten den Waschbären und dokumentierten seine waghalsige Kletterei von dem gegenüberliegenden Gebäude aus.

Gespannt verfolgte die Öffentlichkeit die waghalsige Klettetour. Gelegentlich legte der Waschbär auf Mauervorsprüngen eine Pause ein.

Zur Freude der Zuschauer erreichte der Waschbär nach zwei Tagen das Dach und konnte eingefangen und wieder in die Freiheit entlassen werden.

Ein Grund für die spektakuläre Kletterei des Waschbären wurde bis dato nicht bekannt.