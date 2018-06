500 Jahre alter Kolumbus-Brief kehrt wieder in den Vatikan zurück

Eine originale Abschrift eines Briefes von Christoph Kolumbus kehrt wieder in den Vatikan zurück. Sie stammt aus dem Jahr 1493, als der Abenteurer von seiner ersten Reise in die Neue Welt zurück kehrte. Darin beschreibt er seine Entdeckungen und wendet sich an das spanische Köngispaar Isabella und Ferdinand mit der Bitte um Finanzierung für weitere Expeditionen.