Buenos Aires: 1. Etappensieg für Abtreibungsbefürworter

Argentinien ist der Legalisierung von Abtreibungen einen Schritt näher gekommen. Im Anschluss an eine nächtelange Debatte in der Abgeordnetenkammer, die zahlreiche Abtreibungsgegner und - befürworter vor dem Kongresspalast in Buenos Aires verfolgten, votierten 129 Parlamentarier für eine Lockerung der Bestimmungen und 125 dagegen.