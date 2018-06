Deutschlands Regierung droht wegen Migrationspolitik das Aus

In Deutschland eskaliert der Streit um den Umgang mit Migranten an der Grenze. Während Bundeskanzlerin Angela Merkel weiterhin eine europäische Lösung anstrebt, hat Innenminister Horst Seehofer ein Ultimatum gesetzt: Bis Montag soll eine Lösung her, ansonsten will er offenbar im Alleingang handeln.