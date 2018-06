Stephen Hawking Gedenkfeier: Worte werden ins Weltall gebeamt

Professor Stephen Hawking wird am Freitag Mittag in der Westminister Abbey in London beigesetzt. Er war am 14. März 2018 im Alter von 76 Jahren in Cambridge gestorben, dort fand auch die Trauerfeier für den berühmten Wissenschaftler statt. Seine letzte Ruhestätte findet das Wissenschaftsgenie dann zwischen Isaac Newton und dem Naturforscher Charles Darwin.