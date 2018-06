Ankunft der "Aquarius": Gemischte Gefühle in Valencia

Valencia bereitet sich auf die Ankunft der Aquarius vor: Das Rettungsschiff mit den über 600 Migranten an Bord soll am Sonntag in der ostspanischen Hafenstadt einlaufen. Über 2000 Mitarbeiter von Behörden und Nichtregierungsorganisationen sind an dem Einsatz beteiligt, darunter auch Helfer von Ärzte ohne Grenzen.