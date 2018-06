Report von der Aquarius: Spielsachen kurz vor der Ankunft

Frühstückszeit an Bord der Aquarius. Das ist Routine. Zweimal am Tag stellen sich die Menschen für ein Essen an. Vor ein paar Stunden gab es einen besonderen Moment der Freude, als die Kinder Spielsachen von der italienischen Küstenwache bekommen haben. Das war ein bewegender Moment. Manche haben das Paket erstmal angestarrt, bevor sie es geöffnet haben, so, als wäre es das erste Mal, dass sie ein Geschenk bekommen. Vielleicht war es tatsächlich das erste Geschenk für sie. Es gab Musik, es wurde getanzt, die Kinder spielen jetzt mit ihren neuen Sachen und lassen sie nicht mehr aus den Augen.