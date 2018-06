Trumps Wahlkampfmanager muss in Untersuchungshaft

Der frühere Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, muss in Untersuchungshaft. Ein Gericht in Washington ist der Auffassung, es bestehe Verdunkelungsgefahr. Manafort ist eine Schlüsselfigur in der Affäre um eine angebliche Wahlbeeinflussung durch Russland.