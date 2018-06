CDU und CSU streiten weiter über Flüchtlingspolitik

In Deutschland streiten CDU und CSU weiter über den Kurs in der Asylpolitik. Dabei soll sich Innenminister Horst Seehofer äußerst skeptisch über eine weitere Zusammenarbeit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geäußert haben. „Ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten", soll Seehofer in einer Runde der CSU-Regierungsmitglieder gesagt haben, berichtet „Die Welt am Sonntag“. Allerdings wollen nicht alle Teilnehmer das so verstanden haben.